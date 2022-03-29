США сообщили о готовности ввести дополнительные санкции против РФ

В Белом доме сообщили, что американские власти рассматривают различные варианты новых антироссийских санкций.

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что Штаты изучают варианты дополнительных санкций против России, в том числе расширение уже введенных и их ужесточение, передает ТАСС.

«Конечно, мы будем продолжать наращивать [рестрикции], и наши возможности не исчерпаются в ближайшее время. Есть много чего, что мы можем сделать, включая расширение санкций на новые цели, ужесточение санкций, которые уже существуют», — подчеркнула сотрудница Белого дома.

При этом, по словам Бедингфилд, пока нет конкретной информации о готовящихся ограничениях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что США ввели новые санкции против депутатов Госдумы и главы Сбербанка.