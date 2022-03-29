Диетолог дала советы по здоровому и недорогому питанию

Цены на продукты в России растут уже месяц, что все больше беспокоит население. Особенно многие переживают о том, можно ли придерживаться здорового питания, не оставляя в магазинах большие суммы.

Врач-диетолог, эндокринолог Оксана Михалева рассказала о принципах здорового питания, которые можно соблюдать, при этом экономя бюджет. Об этом пишет «Общественная служба новостей».

Во-первых, как отмечает диетолог, нужно следить за соответствием калорийности рациона потребностям организма и расходу энергии.

Важно, чтобы питание было полноценным. Для этого нужно добиться правильного соотношения белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.

Третий принцип предусматривает употребление продуктов, обладающих высокой пищевой ценностью. Рацион должен быть разнообразным, а количество рафинированных углеводов, трансжиров и соли следует ограничить.

При здоровом питании человек должен избегать употребления фастфуда и джанкфуда, готовой выпечки, мясных полуфабрикатов, а также большого количества сладкого, особенно сладких напитков. Рацион благодаря этому станет менее калорийным и богатым полезными веществами.

Врач отметила, что медицинское сообщество сейчас признает систему правильного питания под названием «Гарвардская тарелка здорового рациона». Половину такой тарелки должны занимать фрукты и овощи, четверть — белковые продукты, еще одну четверть — злаковые. К тарелке можно добавить небольшое количество растительного масла, продукты с высоким содержанием кальция, а также воду или чай.

Михалева посоветовала включать овощи в каждый прием пищи, использовать фрукты и овощи для перекуса.

«Рекомендуется включать пять групп овощей в свое питание: темно-зеленые овощи (к ним относятся листовые овощи, разные виды капусты); красные и оранжевые овощи (например, морковь, свекла, репа, батат и др.); бобы, горох и чечевица; крахмалистые овощи (картофель, кукуруза), другие (например, лук, чеснок). Чем более разнообразен рацион, тем больше в нем необходимых питательных веществ», — рассказала специалист.

В здоровом питании признается и хлеб. Следует выбирать цельнозерновой, ржаной и отрубной. Также можно включить в рацион разумное количество сладостей, таких как зефир, мармелад, пастила и шоколад.

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