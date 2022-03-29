Нефролог назвала симптомы болезней почек при обострении весной

Нефролог назвала симптомы болезней почек при обострении весной
Весной примерно 35% пациентов с болезнями почек сталкиваются с обострениями заболеваний. Фото: Pixabay

Врач-нефролог Ольга Козина предупредила, что в весенний период учащаются случаи обострения болезней почек. Она рассказала, какими симптомами они могут сопровождаться.

Специалист рассказала «Газете.Ru», что весной примерно 35% пациентов с болезнями почек сталкиваются с обострениями заболеваний. Это связано с тем, что люди начинают чаще выбираться за город, где легко можно получить переохлаждение из-за прохладной погоды.

К врачу нужно обращаться, если появились такие симптомы, как повышенное давление, помутнение и неприятный запах мочи, наличие в ней крови и частое мочеиспускание. Также на проблемы с почками могут указывать отечность лица и ног, боли в пояснице, частая жажда и сухость во рту.

Для профилактики нефролог порекомендовала пить больше воды, ограничить употребление спиртного и жирной пищи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетолог рассказала, к чему может привести частое употребление семечек.

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