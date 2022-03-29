Диетолог рассказала, к чему может привести частое употребление семечек

Употребление семечек в больших количествах ведет к прибавлению веса. Фото: Pixabay

Употребление семечек в больших количествах ведет к прибавлению веса. Фото: Pixabay

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала гражданам об опасности чрезмерного употребления семечек подсолнуха.

Специалист объяснила, что проблема заключается в высокой калорийности семечек. В 50 граммах очищенных семечек содержится около 400 килокалорий, что сопоставимо количеству энергии от целого обеда, пишет «Москва 24».

Как утверждает Макиша, употребление семечек в больших количествах ведет к прибавлению веса, которое может повлечь за собой ухудшение здоровья.

«Потому что за набором веса следует поломка всего энергетического обмена в организме, внутрисистемное воспаление и целый букет заболеваний», — пояснила она.

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