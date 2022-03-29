В аэропорту Пулково в среду отменили 30 рейсов

В среду, 30 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменены 30 авиарейсов.

Из Пулково сегодня массово отменены рейсы по России и за границу. Пассажиры не смогут улететь в Новый Уренгой (вылет был запланирован на 3:20), Москву (3:45, 22:50), Сочи (5:00), Белгород (5:55, 6:00), Карши (7:00), Нарьян-Мар (7:20), Симферополь (7:25, 15:45, 17:50, 18:05), Грозный (7:55), Ростов-на-Дону (8:35, 17:50, 20:00), Геленджик (8:35), Анапу (8:55), Краснодар (9:00, 18:35), Алматы (11:50), Худжанд (11:50), Ереван (12:15), Брянск (14:00), Курск (15:00), Воронеж (18:00), Калугу (19:30), Новосибирск (21:30), Нур-Султан (22:20), Дубай (23:25).

Также есть один задержанный рейс. Так, вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines до Стамбула, запланированный на 1:30, перенесли на 2:00.