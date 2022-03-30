Петербург вошел в тройку самых популярных авианаправлений в апреле

Больше всего перелетов в грядущем апреле запланировано в Москву, Петербург, Сочи. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Больше всего перелетов в грядущем апреле запланировано в Москву, Петербург, Сочи. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Самыми популярными у россиян авианаправлениями в апреле стали Москва, Петербург и Сочи.

По данным сервиса «Туту.ру», больше всего перелетов в грядущем апреле запланировано в Москву, Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград. Об этом пишут РИА Новости.

На авиабилеты в Москву приходится около 16% всех бронирований. В среднем билет в одну сторону обходится пассажирам в 7 тысяч рублей. Большинство полетят в столицу из Сочи, Минеральных Вод и Сургута.

Вторым по популярности стал Петербург, куда оформлено 9% билетов. Полет в одну сторону обходится в среднем в 6,6 тысячи рублей. Больше всего билетов приобретено из Москвы, Сочи и Уфы.

Тройку по востребованности замыкает с Сочи с долей почти 8%. Платят за перелет в среднем 8,4 тысячи рублей в одну сторону. Сюда в основном полетят из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что летом Петербург столкнется с наплывом туристов из Китая и Индии.