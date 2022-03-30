В Петербурге потеплеет до плюс одного градуса

В Петербурге потеплеет до плюс одного градуса
Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В среду, 30 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Северной столице выпадет небольшой снег. Ожидается западный умеренный ветер.

В ночное время суток столбики термометров покажут -6…-8 градусов, местами похолодает до -10 градусов, днём температура воздуха ожидается на уровне -1…+1 градусов. На дорогах местами гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 30 января Петербург окажется под влиянием восточной периферии очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Надя».

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