Россиян предупредили о схеме кражи денег с помощью поддельных сайтов банков

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что россияне, которые непреднамеренно переходят на поддельные сайты банков для входа в личный кабинет, рискуют предоставить мошенникам доступ к нему, после чего злоумышленники с помощью системы быстрых платежей могут оплатить свои покупки и услуги, а также перевести крупные суммы на счета дропперов.

В последнее время российские граждане стали чаще пользоваться интернет-банком. Санкционные меры против ряда крупных российских банков привели к тому, что приложения этих кредитных организаций были удалены из Play Market и App Store.

Какие могут быть риски у россиян, которые пытаются воспользоваться личным кабинетом банка через браузеры.

Эксперт рассказала, что были случаи, когда пользователи входили в личные кабинеты банков не через приложение, а через сайт, «выпавший первым в поисковой выдаче Google». Пользователи рассказывали, что после ввода логина и пароля личного кабинета банка на фишинговом сайте им поступало смс о подключении к личному кабинету некоего нового устройства «марки IPhone», сообщает РИА «Новости».

Сама схема работает следующим образом: мошенники создают поддельные фишинговые сайты банков, получают доступ к личным кабинетам россиян и с помощью системы быстрых платежей оплачивают свои покупки и услуги, а также переводят крупные суммы на счета дроппов. Средняя сумма похищенных средств у одной жертвы составляет от 150 до 500 тыс. рублей.

По словам эксперта, одного решения этой проблемы, к сожалению, нет. Евгения Лазарева отметила, что нужен целый комплекс мер: от принуждения иностранных поисковых систем к более тщательной модерации поисковой выдачи и маркировки официальных сайтов до расширений полномочий правоохранительных органов и допуска уполномоченных сотрудников к сведениям, составляющим банковскую тайну.

Однако и с потребителя нельзя снимать ответственности, ведь «все хищения происходят из-за несоблюдения цифровой гигиены и элементарных правил безопасности». По словам эксперта, если бы на их устройствах были установлены программы, блокирующие фишинговые сайты, то и перехода по этим ссылкам не происходило бы. А, значит, не было бы списания денег.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт рассказал гражданам РФ о самых частных схемах обмана, которые мошенники применяют во время новогодних праздников. Самой популярной схемой обмана, на которую попадаются россияне, является реклама праздничных акций и подарков от имени различных финансово-кредитных организаций. Мошенники через соцсети распространяют ссылки на поддельные банковские сайты, где пользователям предлагают ввести номер карты и мобильного телефона, а также одноразовый код для подтверждения операции.