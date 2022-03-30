Два санитара больницы и их друг месяц вступали в интимную связь с двумя девочками-подростками в Выборгском районе

Трое мужчин совершали половое сношение с девочками 13-ти и 14-ти лет в течение месяца.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, установлено, что с 1 по 30 августа трое мужчин в поселке Поляны Выборгского района Ленинградской области совершили половое сношение в девочками-подростками. Возбуждено уголовное дело.

Позднее были задержаны 27-летний и 26-летний санитары больницы, а также 36-летний гражданин республики Таджикистан. Мужчины были изобличены и дали признательные показания в вышеуказанном преступлении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе Ленинградской области произошло групповое изнасилование молодой девушки. Пострадавшая находится в медикаментозной в коме. Несчастную, к тому же, еще и избили.