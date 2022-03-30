Мошенники крадут деньги россиян через фейковые сайты банков

Случаи мошенничеств с поддельными сайтами кредитных учреждений участились. Вбивая данные для входа в личный кабинет, клиенты банков часто предоставляют конфиденциальную информацию злоумышленникам, передает РИА «Новости».

Как сообщает представитель ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, массовое использование онлайн-сервисов банков открывает широкие возможности перед преступниками. Получив данные профиля пользователя, мошенники получают возможность оплачивать свои покупки и услуги.

В результате ограничений на работу ряда российских кредитных учреждений их мобильные приложения исчезли из Play Market и App Store. Пытаясь воспользоваться сайтом банка, клиенты не всегда могут отличить официальный ресурс от поддельного.

Часто пользователь просто делает запрос в поисковике и переходит по первой попавшейся ссылке. Жертвы преступников рассказывают, что после входа в личку на фишинговом сайте они получали сообщение на смартфон, что к их учетке подключен новый девайс IPhone.

Помимо оплаты покупок мошенники совершают солидные переводы на счета дроппов. Каждый, кто попался на их уловку, потерял приличные суммы. Ущерб оценивается в пределах от 150 тыс. до полумиллиона рублей. Кстати, подобные схемы практикуются злоумышленниками с прошлого года.

Для решения проблемы нужен целый комплекс мер, и реализовать их непросто. Нужно заставить поисковики жестче контролировать маркировку и выдачу ресурсов по запросам. Также требуется расширить полномочия полиции к конфиденциальной информации банков.

При этом Лазарева не отрицает, что жертвы мошенников тоже частично виноваты в происходящем. Они явно пренебрегают элементарными правилами цифровой гигиены. Нужно устанавливать программы, блокирующие ссылки на фишинговые ресурсы, и тогда переход по ним станет невозможным.