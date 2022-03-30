Ушлый мужчина переклеивал штриховые коды на товарах с дешевых на более дорогие на Парашютной

Мужчина пробил товары по другой цене. Фото: pixabay.com

Мужчина пробил товары по другой цене. Фото: pixabay.com

Работники строительного гипермаркета воспользовались тревожной кнопкой.

Как сообщает пресс-служба Вневедомтсвенной охраны по Петербургу и Ленинградской области, 28 марта, в понедельник, мужчина в Приморском районе решил сэкономить в магазине, тем самым преступив закон.

Гражданин переклеивал штриховые коды дешевых товаров на более дорогие в строительном гипермаркете на Парашютной улице.

Персонал магазина заметил такого клиента на кассе. Мужчина не заплатил по итогу разницу в 7 700 рублей за два уличных прожектора, счетчик электроэнергии и сифон для ванны.

Росгвардейцы задержали уроженца Краснодарского края и доставили его в полицию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине мужчина наелся в ресторане почти на 5,5 тыс. и отказался платить.