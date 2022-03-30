Назван самый опасный вид боли в сердце, при котором требуется срочная госпитализация

Боль в сердце, которую описывает доктор, является наиболее опасной. Фото: Pixabay

Боль в сердце, которую описывает доктор, является наиболее опасной. Фото: Pixabay

Кардиолог Юрий Конев рассказал россиянам о самом опасном виде боли в сердце у человека.

Боль в сердце, которую описывает доктор, является наиболее опасной. В таком случае необходимо срочно вызывать медиков, передает издание Ura.ru.

Доктор медицинский наук, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев заявил, что в старших возрастных группах любые боли в области сердца требуют дифференциального диагноза.

«В старческом возрасте боли следует дифференцировать со стороны тахикардии. Так, тахикардические боли, преимущественно, носят сжимающий характер – ощущается скованность в груди. Данные боли самые опасные и требуют медицинского вмешательства», — пояснил специалист.

По мнению доктора, у пожилых людей и у людей в старческом возрасте боли колющего характера могут являться кардиогенными.

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