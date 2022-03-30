Московский суд зарегистрировал иск к «Яндекс.Еде» с требованием о компенсации за утечку данных

Московский суд зарегистрировал иск к "Яндекс.Еде" с требованием о компенсации за утечку данных. Фото: pixabay

Московский суд зарегистрировал иск к "Яндекс.Еде" с требованием о компенсации за утечку данных. Фото: pixabay

Первый иск к компании «Яндекс.Еда» был зарегистрирован Замоскворецким районным судом Москвы.

В иске указывается требование выплатить компенсацию за утечку данных пользователей. Так, необходимо осуществить выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого районного суда Москвы Анну Днепрову.

В настоящий момент дата рассмотрения иска пока не назначена. Об утечке данных стало известно 1 марта. Тогда в компании сообщили, что в сеть попали телефоны клиентов и информация об их заказах, но банковские, платежные и регистрационные данные защищены. По данным сервиса, причиной стали «недобросовестные действия одного из сотрудников».

Уже 23 марта в интернете распространилась карта с личными данными, адресами, телефонами и суммой заказов пользователей «Яндекс.Еды». Роскомнадзором был составлен протокол на компанию, которой теперь грозит от 60 тысяч рублей до 100 тысяч рублей штрафа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотрудникам «Яндекса» объяснили причины продажи проекта «Яндекс.Дзен», а также рассказали о предполагаемых планах компании.