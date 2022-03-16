«Яндекс» рассказал, почему продает «Дзен», и что дальше будет с проектом

"Яндекс" рассказал, почему продает "Дзен", и что дальше будет с проектом. Фото: скриншот главной страницы "Яндекса"

"Яндекс" рассказал, почему продает "Дзен", и что дальше будет с проектом. Фото: скриншот главной страницы "Яндекса"

Сотрудникам «Яндекса» объяснили причины продажи проекта «Яндекс.Дзен», а также рассказали о будущих планах компании.

Топ-менеджеры сервиса «Яндекс.Дзен» заявили, что за проектом уже стоит «очередь» из желающих его приобрести. Они также разъяснили, почему «Яндекс» больше сам не может его развивать. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на материалы общей встречи сотрудников «Яндекса».

Глава «Дзена» Антон Фролов рассказал, что «Яндекс» больше не имеет возможности заниматься различными контентными проектами. Эксперт подчеркнул, что «Дзену», как и «Новостям», придется развиваться в другом месте, поэтому наиболее возможный вариант — это их дальнейшая покупка какой-то другой компанией.

Фролов отметил, что в случае, сели «Яндекс» хочет продолжить быть технологической большой компанией, он должен сфокусировать свое внимание на чем-то, что ни при каких обстоятельствах не сможет быть политизировано.

Кроме того специалист подчеркнул, что за последнее время правила ведения бизнеса в России стали другими. Он заметил, что сейчас невозможно одновременно продолжать заниматься контентными и информационными сервисами, влияющими на массы людей, и при этом не попадать под разные виды давления как с внутренней стороны, так и с внешней.

О том, что сервисы «Дзен» и «Новости» могут быть проданы, стало известно 15 марта. Как стало известно, среди потенциальных покупателей может быть VK.

Один из специалистов «Яндекса» отметил, что процесс покупки — это достаточно долгая операция на месяцы, как минимум. В связи с этим ближайшие квартал или полгода целеполагание компании в плане продуктовых фич, KPI и прочего никак не меняется. Подчеркивается, что главной целью является максимально «крутая контентная платформа». Важно, чтобы в сделке позиции компании были максимально сильными, так как от этого зависит компенсация сотрудников.

При этом в компании подчеркнули, что «Яндекс.Музыка» может быть политизирована значительно меньше, в связи с чем она остается в «Яндексе».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне санкций ЕС Тигран Худавердян оставляет пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также уходит из совета директоров.