В Санкт-Петербурге задержан руководитель подразделения ветстанции за возможное взяточничество

По делу о получении взятки от поставщиков мяса задержан руководитель подразделения Санкт-Петербургской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.

Начальнику Колпинско-Пушкинской ветеринарной станции предъявили обвинение во взяточничестве группой лиц в крупном размере. По версии следствия, с марта 2020 года по февраля 2022 года мужчина продавал свое покровительство представителям нескольких коммерческих структур, которые специализируются на поставках мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу.

Кроме того начальник Колпинско-Пушкинской ветеринарной станции предположительно могу незаконно действовать и бездействовать в пользу той же самой группы лиц. Эти несколько представителей бизнеса заплатили мужчине 500 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемого.

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