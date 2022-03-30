В Петербурге зафиксирована самая низкая за 44 года температура днем

В Петербурге зафиксирована самая низкая за 44 года температура днем
В Петербурге 30 марта шел снег. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Накануне температура в городе достигла максимально низкой отметки за последние 44 года.

29 марта, во вторник, столбик термометра опустился до -1,6 градуса. Об этом заявил главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

За минувшие 44 года в Северной столице 29 марта ни разу не фиксировалась настолько низкая температура. Лишь в марте 1977 года во всем регионе было довольно морозно. Тогда температура днем была отрицательной.

По словам Колесова, 29 марта 1977 года в городе на Неве было -4,3 градуса .

Синоптик рассказал о самом холодном для Петербурга 29 марта. Это было в 1952 году. Градусники показали -8,9 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду, 30 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, потеплеет до +1 градуса.

Александр Колесов мороз новости СПб прогноз погоды


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге зафиксирована самая низкая за 44 года температура днем
Мишустин подписал постановление об изменении условий программы льготной ...
Ограничения на полеты в аэропорты юга и центра России продлены Росавиацией ...
В Санкт-Петербурге задержан руководитель подразделения ветстанции за ...
Московский суд зарегистрировал иск к «Яндекс.Еде» с требованием о ...
Открытие выставки флорентийских мастеров XV века состоится 30 марта в Эрмитаже
Песков не исключил возможности расширения списка товаров, экспортируемых за рубли
Онколог рассказал, кто наиболее предрасположен к возникновению рака яичников