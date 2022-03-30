В Петербурге зафиксирована самая низкая за 44 года температура днем

Накануне температура в городе достигла максимально низкой отметки за последние 44 года.

29 марта, во вторник, столбик термометра опустился до -1,6 градуса. Об этом заявил главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

За минувшие 44 года в Северной столице 29 марта ни разу не фиксировалась настолько низкая температура. Лишь в марте 1977 года во всем регионе было довольно морозно. Тогда температура днем была отрицательной.

По словам Колесова, 29 марта 1977 года в городе на Неве было -4,3 градуса .

Синоптик рассказал о самом холодном для Петербурга 29 марта. Это было в 1952 году. Градусники показали -8,9 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду, 30 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, потеплеет до +1 градуса.