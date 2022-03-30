Некоторые россияне 1 апреля получат по 5000 рублей

Граждане России 1 апреля могут получить новую выплату в размере 5 тыс. рублей.

На деньги от государства могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей. Так, родителям на карточку в первый день апреля придет по 5000 рублей, передает PRIMPRESS.

Данная мера будет работать на региональном уровне. Прежде всего деньги получат россияне, в семьях которых растут от 3-х и более детей.

Например, бюджет Приморского края предусматривает выплату по 5 тыс. рублей таким семьям ежегодно. Такая сумма полагается на каждого ребенка.

Эксперты заявляют, что подобная мера по факту заменяет другую, такую, как компенсация на покупку школьной формы. Кроме того, деньги придут и тем, у кого дети еще не достигли школьного возраста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским пенсионерам 1966 года рождения объяснили, как получить разом солидную выплату.