Шольц запросил у Путина письменных разъяснений по поводу расчетов за российский газ в рублях

Шольц запросил у Путина письменных разъяснений по поводу расчетов за российский газ в рублях. Фото: Pixabay

Шольц запросил у Путина письменных разъяснений по поводу расчетов за российский газ в рублях. Фото: Pixabay

Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным по телефону запросил письменных разъяснений касательно оплаты рублями российского газа.

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Шольц пока еще не давал согласия на оплату российского газа рублями, а лишь только попросил письменной информации, чтобы лучше понять процедуру. Об этом пишут РИА Новости.

По словам Хебештрайта, российский лидер уведомил канцлера Германии, что с первого апреля поставки газа в Европу должны оплачиваться в рублях, при этом отмечалось, что для европейских импортеров ничего не изменится. Таким образом, расчеты будут осуществляться только в евро и, как и раньше, переводиться в Газпромбанк. Уже после этого деньги будут конвертироваться в рубли банками.

При этом договоренность «Большой семерки» остается в силе, и поставки энергоносителей будут оплачиваться только в евро и долларах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 30 марта президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Олафа Шольца о решении Москвы перейти на оплату газа в рублях.