Диетолог назвала продукты, которые могут спасти от тревожности

Диетолог назвала продукты, которые могут спасти от тревожности. Фото: Pixabay

Диетолог назвала продукты, которые могут спасти от тревожности. Фото: Pixabay

Эксперт посоветовала есть индейку, орехи, фасоль, жирную морскую рыбу и пить вишневый сок для того, что побороть тревожность.

Врач-диетолог Марина Макиша заявила, что при употреблении названных продуктов чувство тревожности может отступить на второй план. Об этом эксперт поделилась в беседе с «Москвой 24».

По словам Макиши, в индейке содержится аминокислота триптофан, из которой вырабатывается серотонин. А вот в орехах много магния, который снижает тревожность. В цельнозерновых крупах также встречается магний, особенно в геркулесе.

Фасоль хранит в себе витамины группы B, которые важны для проведения нервных импульсов и помогают поддерживать стабильную работу нервной системы.

По мнению диетолога, в рацион можно добавить жирную морскую рыбу, богатую омегой-3 и положительно влияющую на клетки головного мозга.

Врач советует на ночь выпивать стакан вишневого сока или съедать 100-150 граммов замороженной вишни, так как в этой ягоде много мелатонина.

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