Россиянам стали неохотно давать кредиты на товары

Россиянам стали неохотно давать кредиты на товары
Отмечается, что сами россияне наоборот стали проявлять повышенную заинтересованность в таких кредитах. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Кредитные учреждения России стали чаще отсеивать потенциально неблагонадежных заемщиков. В начале марта количество положительных ответов по заявкам на кредиты, выдаваемые в магазинах техники, значительно уменьшилось, пишет РИА «Новости».

Такая тенденция отмечена в первой декаде марта. В эти дни по POS-кредитам одобрялось всего 12,5 процентов заявок, в то время как зимой 2022-го данный показатель находился на уровне от 25 до 30 процентов. Причем если брать отрезок с конца февраля по 10 марта, то иногда данное значение опускалось до 10 процентов.

Данные предоставило бюро кредитных историй «Эквифакс». Также отмечается, что сами россияне наоборот стали проявлять повышенную заинтересованность в таких кредитах. Они охотно на них соглашаются, чтобы приобрести необходимый товар. Показатель take-rate, то есть конвертации одобренной заявки на кредит в выданный договор, заметно возрос.

Если до событий конца февраля этот показатель находился в районе 30 процентов, то после он достиг отметки в 36,5 процентов. При этом на протяжении нескольких дней он и вовсе фиксировался на отметке 40 процентов.

Эксперты полагают, что такая тенденция вызвана изменением процедур на стороне банков. Если внешний фактор продолжит оказывать влияние на выдачу кредитов, то и вышеперечисленные показатели в ближайшие недели сохранятся. В свою очередь ЦБ оценил портфель розничных кредитов – в конце февраля он возрос на 1,7 процента, что превысило 25,7 трлн рублей.

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