Медсестра перевела мошенникам полмиллиона во Фрунзенском районе

Во Фрунзенском районе Петербурга медсестра стала жертвой мошенников.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 30 марта в полицию обратилась женщина 1958 года рождения, которая работает медсестрой в городском противотурберкулезном диспансере, и рассказала о том, что ей на телефон позвонил неизвестный мужчина, представившись сотрудником службы безопасности «Центрального Банка».

Злоумышленник сообщил, что со счета женщины неизвестные пытаются снять денежные средства и для обеспечения их в сохранности необходимо перевести их на другой безопасный счет.

Медсестра перевела 500 тыс. рублей на номер, который продиктовал неизвестный. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что психолог рассказала, как не стать жертвой мошенников-гипнотизеров.