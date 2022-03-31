Приостановлены поставки оборудования в российские медучреждения, занимающиеся лечением онкобольных

Ситуация осложняется тем, что отыскать альтернативу прекратившей поставки фирме довольно проблематично. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Ситуация осложняется тем, что отыскать альтернативу прекратившей поставки фирме довольно проблематично. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Одна из немецких компаний, занимающаяся оборудованием для клеточной терапии, приостановила сотрудничество с Россией. Оно необходимо пациентам с онкозаболеваниями крови, сообщает «Коммерсант».

Ситуация осложняется тем, что отыскать альтернативу прекратившей поставки фирме Miltenyi Biotec довольно проблематично. Данное решение немецкой компании принято после начала специальной операции России на Донбассе.

Больше всего запрет повлияет на работу центра Рогачева, его запасов хватит только на то, чтобы оказать помощь 3-4 маленьким пациентам. Для того, чтобы провести CAR-T-терапию, необходимы материалы заграничного поставщика. Данная экспериментальная технология дает надежду на выздоровление тем, кому не удалось поправиться при использовании другой терапии.

По данным на август прошлого года помощь получили 60 человек. CAR-T-терапия позволила добиться ремиссии в 9 из 10 случаев. Метод предполагает использование геномодифицированных T-лимфоцитов.

Процедуры проводят в медицинском учреждении с 2018 года. Представитель дистрибутора Иван Чистов сообщает, что это решение было крайне неожиданным, и оно затормозило работу центра.

С 2018 года с немецкой компанией сотрудничал НМИЦ онкологии имени Петрова совместно с Институтом имени Горбачевой и ПСПбГМУ имени Павлова. Сообщается, что там возникли проблемы с доставкой оборудования. Местные ученые продолжают разрабатывать CAR-T-технологию и надеются на дополнительную финансовую поддержку государства.

Теоретически оборудованию можно найти замену, но этот процесс займет время. Частично подобную технологию пытались внедрить в НМИЦ имени Алмазова. Насколько успешными были результаты работ, пока не сообщается.