Что изменится в законах России с 1 апреля

В связи с изменениями в законодательстве в апреле россиян ждет ряд нововведений. Основные из них перечислил «Коммерсант» в своем обзоре.

Благодаря системе быстрых платежей жителям Российской Федерации станут доступны переводы юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Это позволит легко и быстро рассчитываться за товары и услуги, в том числе и с зарубежными респондентами.

Многих семей ждут новые выплаты от государства. Речь идет о тех россиянах, которые воспитывают детей от 8 до 16 лет и имеют невысокие доходы. Им полагаются выплаты величиной 50, 75 или 100 процентов детского прожиточного минимума, который рассчитывается для каждого региона индивидуально.

В апреле самая большая ипотечная ставка взлетит до отметки 12 процентов вместо действующих 7. Величина займа в Москве, Санкт-Петербурге и областях повысится с 3 до 12 млн рублей. Жители других субъектов смогут рассчитывать на кредит в размере до 6 млн рублей. Такие максимальные лимиты установлены на три месяца.

Теперь завести личный кабинет на Госуслугах смогут подростки, достигшие 14-летнего возраста. Чтобы пройти регистрацию, нужно указать СНИЛС, сведения о паспорте, номер телефона и электронку. Дети младшего возраста могут воспользоваться порталом только после того, как их зарегистрирует законный представитель – родитель, опекун.

Договор добровольного медицинского страхования мигрантов будет работать во всех субъектах РФ, а жителям России станет проще воспользоваться соцподдержкой. Утвержден порядок поступления данных в информационные системы. Россияне могут присоединиться к Единой системе идентификации и аутентификации после подачи заявления на портале ЕПГУ.

Вступят в силу новые правила, касающиеся уведомлений ЦБ об образовании банковского холдинга, а также собственной УК. Начиная с 4 апреля при покупке полиса обязательного автострахования в нем можно указать СНИЛС инвалида, которому рекомендована покупка транспорта. Также нужно будет указывать СНИЛС владельца машины или страхователя.

С 5 апреля фейковые вбросы о деятельности госорганов за границей будут караться уголовным наказанием.

Максимальная величина штрафов за данные правонарушения достигнет 5 млн руб. Кроме того, нарушителю грозит до 15 лет заключения.