Жителям Северной столицы рассказали, какие парки не закрываются на просушку в апреле

Комитет по благоустройству опубликовал список с более чем 100 парками, садами и скверами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые в скором времени будут подвержены просушке.

Несмотря на то, что многие парки в апреле закрываются на просушку после зимы, все еще остаются места, где жители и гости Петербурга могут провести деньки в ближайший месяц. Редакция Peterburg2 выяснила, какие объекты в апреле останутся все еще доступными для прогулок.

Представленные данные позволили узнать, что в Центральном районе для прогулок остаются доступными такие крупные туристические локации, как Михайловский сад, Александровский сад, Митрополичий сад. В списке комитета по благоустройству нет и двух достаточно востребованных парка Курортного района, — это Зеленогорский ЦПКиО и «Дубки».

В Невском районе до сиз пор можно будет прогуляться по парку имени Бабушкина. Об этом Peterburg2 рассказали представители объекта.

Некоторые места уже закрылись на просушку. Так, эта участь постигла восточную часть территории Собственного сада в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове. Но при этом оставшаяся часть осталась открыта для прогулок.

Нижний парк Петергофа также не планирует закрываться на просушку, аналогичное решение принял и относящийся к ГМЗ парк Александрия. Но есть некоторая особенность: свободный доступ в эти объекты сохранится как раз на протяжении месяца. Начиная с 23 апреля у парков начинается летний режим работы, после чего за вход в них нужно будет заплатить.

Не собираются закрываться и интересные места и в Царском Селе. Речь идет о Екатерининском и Александровском парках. Представители ГМЗ «Царское Село» рассказали, что существует вероятность ограничения отдельных входов, но точной информации на счет этого пока нет.

В Павловском парке продолжают ждать гостей в апреле, но посетителей просят не кататься на велосипедах, пока не просохнут дорожки.

По технологическому регламенту, просушка парков и садов Санкт-Петербурга осуществляется с 25 марта по 1 мая, но в зависимости от погоды и фактического состояния, часть объектов могут открыться раньше. В обще сложности в списке закрытых на просушку парков этой весной насчитывается более 100 объектов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что апрельская погода в Петербурге будет дождливой, особенно это будет заметно на фоне довольно сухого марта.