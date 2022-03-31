В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в апреле в Петербурге

Погода во втором месяце весны в Петербурге будет дождливой, особенно это будет заметно на фоне довольно сухого марта.

Об этом ведущий синоптик Гидрометцентра Наталья Мироничева рассказала «Комсомольской правде».

По словам специалиста, в апреле в Северной столице ожидается много ненастных дождливых дней, но периодически они будут сменяться сухой, малооблачной погодой.

Согласно прогнозу, что за месяц в городе на Неве выпадет порядка 37 миллиметров осадков. Ожидается до 110-150% от климатической нормы.

В начале апреля в Петербурге будет прохладно — температура воздуха будет держаться на уровне 1-6 градусов тепла. Потеплеет до 8-13 градусов лишь в третьей декаде месяца.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что этот март стал самым солнечным в Северной столице за весь XXI век.