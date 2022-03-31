Этот март стал самым солнечным в Северной столице за весь XXI век

Этот март стал самым солнечным в Северной столице за весь XXI век
Март XXI века стал самым солнечным в Северной столице. Фото: Pixabay

Главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов рассказал, что прошедший март стал самым солнечным в XXI веке.

Март 2022 года выдался самым солнечным за долгие годы. По словам Колесова, в марте окончательное количество часов солнечного сияния можно назвать вечером сегодняшнего дня, 31 марта, но уже сейчас ясно, что этот месяц стал самым солнечным мартом в этом веке. Об этом эксперт рассказал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 30 марта солнечное сияние в городе достигло 178,3 часа. До этого лидировал март 2005 года, тогда продолжительность солнечного сияния составила 177,8 часов.

По словам синоптика, абсолютный рекорд не дал установить пришедший в середине третьей декады месяца циклон. Так, 25 марта солнце вообще не показывалось, 26 марта — светило менее часа, 28 марта показалось примерно на два часа. Поэтому самым солнечным в истории Санкт-Петербурга остаётся март 1996 года, когда продолжительность солнечного сияния достигла 194,1 часа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 31 марта в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

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