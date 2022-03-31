До плюс 3 градусов ожидается в Петербурге в четверг

До плюс 3 градусов ожидается в Петербурге в четверг
В Петербурге ожидается облачная погода. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В четверг, 31 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, западный от слабого до умеренного.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха составит -4…-6 градусов, местами похолодает до -9 градусов, днём столбики термометров покажут +1…+3 градуса.

На дорогах местами гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.

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