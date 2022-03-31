Более 20 новых автобусных маршрутов запустят в Петербурге с 1 апреля

В рамках первого этапа новой модели транспортного обслуживания в Петербурге откроют 24 новых маршрута. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В рамках первого этапа новой модели транспортного обслуживания в Петербурге откроют 24 новых маршрута. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге с 1 апреля стартует первый этап транспортной реформы. На городских улицах появятся 24 новых автобусных маршрутов.

Как сообщили в Смольном, в рамках первого этапа новой модели транспортного обслуживания в Петербурге откроют 24 новых маршрута: №№ 21, 78, 180А, 207, 208, 230, 233, 235, 247, 248, 251, 255А, 255Б, 259, 267, 279, 283, 285, 290, 293, 302, 303, 324, 399.

С грядущего месяца в городе закроются 33 «коммерческих» маршрута — их заменят современным и вместительным транспортом. Еще на 19 маршрутах будут изменены трассы.

Кроме того, с апреля 97 маршрутов будут работать по бескондукторной системе. Пассажиры смогут оплатить проезд электронными проездными, бесконтактной банковской картой, либо разовым QR-билетом, который будет продаваться в кассах метрополитена и киосках «Организатора перевозок».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские маршрутки превратят в дома на колесах после транспортной реформы.