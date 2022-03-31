Импортеры алкоголя снизят цены в России из-за укрепления рубля

Цены будут снижены в связи с укреплением курса рубля. Фото: Pixabay

Цены будут снижены в связи с укреплением курса рубля. Фото: Pixabay

Три крупнейших импортера алкоголя объявили о снижении цен на продукцию с апреля. В компаниях объяснили это укреплением курса рубля.

Так, российский дистрибутор алкоголя Simple намерен снизить цены в среднем на 10-15%.

«В связи с текущим укреплением национальной валюты группа компаний Simple сообщает о снижении цен на большую часть ассортимента в среднем на 10–15% с 1 апреля», — приводит сообщение компании ТАСС.

О снижении цен также объявил крупный импортер и дистрибутор алкоголя Luding Group. Стоимость импортных вин и крепкого алкоголя будет снижена так же на 10-15%.

В компании Ladoga заявили «Коммерсанту», что с 30 марта отпускные цены на продукцию снижаются на 17-19%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что цены на офисную бумагу в России начинают снижаться.