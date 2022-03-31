В аэропорту Пулково 1 апреля отменили 32 рейса

В пятницу, 1 апреля, в петербургском аэропорту Пулково отменены 32 авиарейса. Самолеты не улетят по российским направлениям и за границу.

Из зарубежных рейсов сегодня отменены полеты в Баку (вылет был назначен на 0:30), Анталью (3:05, 14:45), Шарм-эль-Шейх (7:00), Цюрих (14:20), Стамбул (14:55), Нур-Султан (22:20), Дубай (23:25).

Российские авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Тамбов (7:00), Киров (7:00), Симферополь (7:25, 15:45, 17:50, 18:30), Белгород (7:40), Ростов-на-Дону (8:35, 17:50, 20:00), Анапу (8:55), Краснодар (9:00, 18:35, 20:10), Ижевск (12:50), Калининград (13:30), Ульяновск (13:50), Брянск (14:00), Курск (17:40), Калугу (18:40), Воронеж (19:30), Алматы (21:40).