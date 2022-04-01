В Эстонии с 11 апреля запретят работу «Яндекс.Такси»

Деятельность "Яндекса" будет прекращена в Эстонии с 11 апреля. Фото: pixabay

Деятельность "Яндекса" будет прекращена в Эстонии с 11 апреля. Фото: pixabay

Власти Эстонии объявили о решении запретить деятельность компании Yandex N. V. на территории страны.

«Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии», — заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас.

Деятельность «Яндекса» будет прекращена в Эстонии с 11 апреля. Местных интернет-провайдеров обязали ограничить доступ к сайтам и приложениям, связанным с такси — Yandex Go и Yandex Pro. Кроме того, магазины приложений должны запретить загрузку приложений Yandex из своего магазина и перестать предлагать их обновления.

По словам главы правительства Эстонии, страна также предложила ввести санкции против компании на территории Евросоюза, пишет портал ERR.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Грузия присоединилась к финансовым санкциям против РФ.