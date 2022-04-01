Банк России решил смягчить россиянам ограничения на переводы денег за границу

Банк России решил смягчить россиянам ограничения на переводы денег за границу
Банк России установил на ближайшие 6 месяцев новые правила по суммам переводов средств. Фото: Pixabay

На ближашие полгода в России установлены новые правила по переводам денег за границу. В течение месяца физлица могут перевести со своих счетов за пределы России на свой счет или другому физлицу за границу не более 10 тыс. долларов или в другой валюте. Через компании, помогающие переводить деньги без открытия счета, можно перевести в месяц не более 5 тыс. долларов или в другой валюте, сообщает Банк России.

Эти правила действуют для резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции, и для нерезидентов из других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.

При этом на полгода приостановлены переводы за границу с банковских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юрлиц из этих стран. Также на полгода приостановлены переводы за границу средств физических и юрлиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.

Ранее Gazeta.SB писала, что россиянам уменьшили штрафы за просрочку по оплате коммуналки.

банк россии валюта перевод денег


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Банк России решил смягчить россиянам ограничения на переводы денег за границу
В Петербурге за сутки «минировали» 72 станции метро, учебные и ...
Китайского студента-художника порезали в центре Петербурга
В Петербурге 1 апреля начался переход на новую транспортную модель
Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам
В Эстонии с 11 апреля запретят работу «Яндекс.Такси»
Диетолог Гинзбург продукты, которые опасно есть при постковиде
Южная Корея возобновила безвизовый режим с РФ