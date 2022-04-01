Банк России решил смягчить россиянам ограничения на переводы денег за границу

На ближашие полгода в России установлены новые правила по переводам денег за границу. В течение месяца физлица могут перевести со своих счетов за пределы России на свой счет или другому физлицу за границу не более 10 тыс. долларов или в другой валюте. Через компании, помогающие переводить деньги без открытия счета, можно перевести в месяц не более 5 тыс. долларов или в другой валюте, сообщает Банк России.

Эти правила действуют для резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции, и для нерезидентов из других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.

При этом на полгода приостановлены переводы за границу с банковских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юрлиц из этих стран. Также на полгода приостановлены переводы за границу средств физических и юрлиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.

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