Россиянам уменьшили штрафы за просрочку по оплате коммуналки

Штрафы и пени за просроченные платежи по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) будут производиться по ставке 9,5%. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Правительство РФ уже подписало соответствующее постановление. Данная ставка действовала на 27 февраля 2022 года, уточнил вице-премьер.

Хуснуллин отметил в своем Telegram-канале, что при действующей ключевой ставке Центробанка максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квитанции за коммунальные услуги могут поменять свой цвет. У жилищных управляющих компаний начались проблемы при печати квитанций. Все из-за дефицита бумаги. Жилищные управляющие компании (УК) столкнулись с трудностями. Вопрос в печати квитанций за жилищно-коммунальные услуги. Отмечается, что бумага, используемая для принтеров выросла в цене. Так, случился острый дефицит. Она просто исчезла с полок магазинов.