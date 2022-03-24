Россиян предупредили об изменении квитанций ЖКХ

Виной всему дефицит бумаги.

Квитанции за коммунальные услуги могут поменять свой цвет. У жилищных управляющих компаний начались проблемы при печати квитанций. Все из-за дефицита бумаги. Об этом сообщает «Российская газета».

Жилищные управляющие компании (УК) столкнулись с трудностями. Вопрос в печати квитанций за жилищно-коммунальные услуги. Отмечается, что бумага, используемая для принтеров выросла в цене. Так, случился острый дефицит. Она просто исчезла с полок магазинов.

Коммунальщикам ничего не остается, кроме как искать выход из сложившейся ситуации, заявили в Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость.

Напомним, что стоимость офисной бумаги всего за неделю подскочила в несколько раз. Что было предсказуемо, она быстро пропала из магазинов. Причиной специалисты называют трудности с поставками химикатов для ее производства.

Ждать когда ситуация изменится в лучшую сторону у жилищно-коммунальных организаций нет времени. Требовалось начать выставить счета за услуги до старта будущего месяца.

Управляющие компании разных городов России по-своему пытаются справиться с проблемой. Например, УК печатают квитанции об оплате на обратной стороне старых документов или же пытаются поместить на один лист бумаги сразу две «платежки», таким образом пересматривая размер документа.

В одной из столичных управляющих компаний не исключают вариант выставления счета раз в три месяца, авансовым способом.

Отмечается, что проблема еще в том, что для проведения запланированного собрания собственников необходима бумага. Ведь бюллетени не напечатать на старых документах.

Стоит добавить, что рынок уже отреагировал на дефицит белой бумаги. Так, стало возможно приобрести бумагу такой же плотности, но цвета слоновой кости. Она близка по виду к белой, но стоит немного дешевле.

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