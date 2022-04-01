Немецкий эксперт: Россия получит рекордный доход от экспорта газа

После решения перевести оплату газа для западных стран в рубли ситуация на валютном рынке начала стабилизироваться. Фото: Pixabay

После решения перевести оплату газа для западных стран в рубли ситуация на валютном рынке начала стабилизироваться. Фото: Pixabay

Россия может получить рекордные доходы от продажи газа. Как заявил немецкий эксперт Янис Клюге, это связано со значительным ростом цен на спотовых рынках.

По его словам, прибыль от продажи энергоресурсов компенсирует рост инфляции, снижение сборов налога на прибыль и НДС, пишут «Известия».

Цена на газ на спотовых рынках за последний год увеличилась в пять раз. В 2022 году газ может дать аналогичный заработок, так как многие контракты приводят в соответствие со спотовой ценой. «Это означает, что «Газпром» получит рекордные доходы», — заявил Клюге.

Он отметил, что в 2022 году бюджет России будет профицитным, так как при планировании бюджета Россия использовала цену в $62 за баррель.

По мнению эксперта, Москва планировала бюджет исходя из курса 72 рубля за доллар, а сегодня он составляет 85 рублей. Рыночная стоимость российской нефти сейчас — $82 за баррель. И с точки зрения экспорта энергоносителей это является преимуществом, отметил Клюге.

Получается, что вместо ождаемого дохода 4,5 тыс. рублей за баррель нефти Россия получит гораздо больше — около 7 тыс. рублей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с государствами, признанными в РФ недружественными, за рубли.