Актер Джим Керри хочет завершить карьеру

Комический актер Джим Керри решил завершить карьеру в Голливуде. Об этом он заявил в интерью, посвященном выходу фильма «Соник 2 в кино». Смущает только, что интервью вышло 1 апреля, эта дата заставляет сомневаться в правдивости заявления комика.

Тем более Керри сказал, что хотя он относится к своей идее очень серьезно, его может заставить передумать предложение сыграть выдающуюся роль.

«Если ангелы принесут какой-нибудь сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям действительно важно это увидеть, я мог бы вернуться», — отметил он.

Напомним, бывшая возлюбленная Джима Керри российская балерина Анастасия Волочкова ранее рассказала, почему они расстались. На YouTube-шоу «ДаДа — НетНет» она сообщила, что познакомилась с артистом около 20 лет назад. Тогда их познакомил общий знакомый. Через какое-то время они вновь встретились и влюбились друг в друга.

Однако долго это не продлилось – оба понимали, что не готовы быть рядом.

«Еще стоя на Воробьевых горах мы понимали, что не можем быть вместе по одной причине: что я никогда не оставлю Большой театр, Москву, Россию, а он не сможет оставить Голливуд, потому что это его жизнь», — заявила балерина.

Она уверяет, что актер до сих пор поддерживает с ней связь.