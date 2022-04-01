В Госдуме определили судьбу российских пенсий

В Госдуме определили судьбу российских пенсий
Российские пенсионеры не останутся без поддержки государства. Фото: Pixabay

Пенсионеров России не оставят без поддержки, государство продолжит исполнять свои обязательства даже в условиях беспрецедентных санкций. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что все меры поддержки сохранятся, все социальные обязательтва государства будут выполнены. Кроме того, чтобы поддержать стабильность российской экономики, приняты 18 новых законов. Например, с сегодняшнего дня, 1 апреля, заработал закон об индексации соцпенсий. Это касается не только пенсионеров, но и получателей пособий по потере кормильца.

Напомним, ранее в России на 8,6% были проиндексированы страховые пенсии, пенсии бывших военных и силовиков. Тогда предполагалось, что индексация обгонит инфляцию, однако сейчас на официальном сайте ЦБ инфляция на март 2022 года составляет 9,2%.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что внеочередная индексация пенсий в России пройдет в первом полугодии 2022 года.

Вячеслав Володин Госдума индексация пенсий пенсии социальные обязательства


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Госдуме определили судьбу российских пенсий
На «Тотальный диктант» в Петербурге ожидают более 6 тысяч участников
В школе Невского района нашли гранату, с ней можно играть
В России хотят отменить единый возраст выхода на пенсию
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье из-за ипотеки под 12%
Песков: оплату газа в рублях можно отменить
ПФР рассказал, как выйти на пенсию на два года раньше
Актер Джим Керри хочет завершить карьеру