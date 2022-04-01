В Госдуме определили судьбу российских пенсий

Пенсионеров России не оставят без поддержки, государство продолжит исполнять свои обязательства даже в условиях беспрецедентных санкций. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что все меры поддержки сохранятся, все социальные обязательтва государства будут выполнены. Кроме того, чтобы поддержать стабильность российской экономики, приняты 18 новых законов. Например, с сегодняшнего дня, 1 апреля, заработал закон об индексации соцпенсий. Это касается не только пенсионеров, но и получателей пособий по потере кормильца.

Напомним, ранее в России на 8,6% были проиндексированы страховые пенсии, пенсии бывших военных и силовиков. Тогда предполагалось, что индексация обгонит инфляцию, однако сейчас на официальном сайте ЦБ инфляция на март 2022 года составляет 9,2%.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что внеочередная индексация пенсий в России пройдет в первом полугодии 2022 года.