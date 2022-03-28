В Госдуме анонсировали внеочередную индексацию пенсий

В Госдуме анонсировали внеочередную индексацию пенсий
Размер выплат пересматривается государством ежегодно, при этом прибавка зависит от темпов удорожания жизни населения. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что внеочередная индексация пенсий в России состоится в первом полугодии текущего года.

Она отметила, что для этого планируется использовать финансы, которые высвободятся после выхода РФ из пенсионного соглашения со странами СНГ, а также из резервного фонда правительства.

«Будет принято решение об индексации пенсий российских пенсионерам не только через эти средства, но и резервные фонды правительства в течение первого полугодия», — приводит ее слова Ura.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что страховые пенсии проиндексировали на 8,6% с февраля, пенсионерам уже начали поступать выплаты в увеличенном размере. Однако выплаты военных пенсионеров так и не выросли. По словам эксперта, это связано с тем, что для них еще не успели принять закон.

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