WhatsApp перестанет работать у миллионов россиян

Самый популярный в мире мобильный мессенджер WhatsApp с 1 апреля перестанет работать на смартфонах миллионов российсикх граждан. В сообщении WhatsApp говортся, что с апреля он перестанет поддерживать работу приложения на смартфонах, чьи операционные базы признаны устаревшими. Например, это касается операционных систем старше Android 4.4 KitKat и iOS 9.

В то же время эксперты заявляют, что системы не такие уж и старые, они вышли в конце 2013 года. В настоящее время на них работают многие популярные ранее можели телефонов, например Samsung Galaxy A5 и Galaxy E7, Lenovo S90, Lenovo K8, ZTE Blade, HTC Desire, Xiaomi Redmi2.

Отметим, ежедневно мессенджером WhatsApp пользуются более чем 2 млрд человек во всем мире. В России его используют многие граждане, компании и госструктуры.