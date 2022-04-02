В субботу в Петербурге будет до 4 градусов тепла

В субботу в Петербурге будет до 4 градусов тепла
В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге в субботу, 2 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода.

Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его данным, за погоду в Северной столице продолжит отвечать гребень уходящего антициклона. Будет облачно с прояснениями, но без осадков.

Воздух сегодня прогреется до +2…+4 градусов. Северо-восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет снижаться и составит 758 мм рт.ст., что ниже нормы.

Завтра, согласно прогнозу, в городе пройдут небольшие осадки. Будет прохладно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в апреле в Петербурге.

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