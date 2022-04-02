В субботу в Петербурге будет до 4 градусов тепла

В Петербурге в субботу, 2 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода.
Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его данным, за погоду в Северной столице продолжит отвечать гребень уходящего антициклона. Будет облачно с прояснениями, но без осадков.
Воздух сегодня прогреется до +2…+4 градусов. Северо-восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет снижаться и составит 758 мм рт.ст., что ниже нормы.
Завтра, согласно прогнозу, в городе пройдут небольшие осадки. Будет прохладно.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в апреле в Петербурге.