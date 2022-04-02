В аэропорту Пулково 2 апреля отменили 15 рейсов

В субботу, 2 апреля, в петербургском аэропорту Пулково отменены 15 авиарейсов. Самолеты не улетят по российским направлениям и за границу.

Из зарубежных рейсов сегодня отменены полеты в Шарм-эль-Шейх и Ларнаку.

Российские авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Омск, Симферополь, Ростов-на-Дону, Геленджик, Анапу, Краснодар, Липецк.

Также есть задержанные самолеты. Вылет рейса во Владикавказ перенесли с 7:55 на 8:15. Самолет во Владивосток улетит не в 10:20, а в 10:50. Рейс до Москвы, запланированный на 12:35, перенесли на 14:55.