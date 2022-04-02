Кардиолог назвала простые способы остановить приступ аритмии

Во время приступа кардиолог советует успокоиться и прилечь. Фото: pixabay

Во время приступа кардиолог советует успокоиться и прилечь. Фото: pixabay

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что справиться с приступом аритмии можно без лекарств, но только при соблюдении определенных правил.

Она написала в своем Telegram-канале, что есть две условные группы приступов аритмии: легкие и угрожающие жизни. Если у человека не падает давление и он находится в сознании, то можно попробовать справиться с симптомами самостоятельно, не вызывая скорую помощь.

Самый простой способ — надавить пальцами на корень языка и вызвать рвотный рефлекс. Также можно сделать глубокий вдох, зажать нос и рот рукой и напрячь мышцы живота, задержав дыхание в такой позе как можно дольше.

Во время приступа кардиолог советует успокоиться и прилечь, но если симптомы не проходят после упражнений и часто повторяются, то лучше обратиться к врачу.

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