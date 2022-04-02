Названы вредные и полезные продукты для диабетиков

Эндокринолог Михаил Анциферов рассказал о вредных и полезных продуктах для людей с сахарным диабетом.

Врач заявил в беседе с РИА Новости, что больным диабетом противопоказаны продукты с большим количеством легкоусвояемых углеводов, к которым относятся сахар, мед, варенье и соки. Эти продукты резко повышают уровень сахара в крови.

Кроме того, диабетикам стоит воздержаться от употребления продуктов, богатых животными жирами, — это сало, копченые колбасы и жирные сорта мяса. Жареные продукты тоже нежелательны.

Пользу могут принести фрукты и овощи, за исключением картофеля и зрелых бобовых. Кроме того, к полезным относятся белковые продукты — индейка, рыба, нежирное мясо, белок яйца, нежирный творог.

Анциферов также призвал заменять сахар сахарозаменителем, назвав это необходимым условием лечения диабета.

«Особенно мы рекомендуем истинные подсластители, к которым относятся аспартам, сукралоза, сахарин, цикламат, в них нет калорий и они не вызывают повышение сахара крови. А вот фруктоза содержит калории и может повышать сахар крови», — рассказал специалист.

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