Эндокринолог рассказала о худших продуктах для завтрака

Завтрак является самым важным приемом пищи. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, с каких продуктов полезнее начинать свой день.

По словам специалиста, завтракать нужно в первые 40 минут после пробуждения. Это связано с активностью гормонов и желудочно-кишечного тракта. На завтрак обязательно, как и любой другой прием пищи, обязательно должны быть белковые продукты, пишет «Российская газета».

Но есть завтраки, которые не принесут организму ничего полезного. Речь идет о выпечке. Употребление этих продуктов на завтрак — всегда плохая идея. Дело в том, что выпечка только провоцирует чувство голода, тем самым «замораживая» все попытки похудеть.

Круассаны и бутерброды с белым хлебом вызывают резкий скачок глюкозы в крови, но прилив энергии от этого завтрака быстро пройдет. Об этом пишет «Доктор Питер».

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