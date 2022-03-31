Отоларинголог назвала 7 неожиданных причин насморка

Одной из причин ринита может быть прием некоторых лекарств. Фото: unsplash

Одной из причин ринита может быть прием некоторых лекарств. Фото: unsplash

Врач-отоларинголог Ксения Шараева рассказала о неочевидных причинах возникновения насморка. Среди них — стресс, лекарства, проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Медик рассказала «Москве 24», что одной из причин насморка может быть вазомоторный ринит, который возникает на фоне стресса. При этом недуге расширяются и переполняются кровеносные сосуды, расположенные в слизистой полости носа. Это вызывает отек, повышенную выработку слизи, то есть насморк.

В этом случае Шараева порекомендовала обратиться к врачу, а во время визита обязательно сказать о наличии стресса. Есть вероятность, что лор не только назначит лечение, но и посоветует проконсультироваться с психотерапевтом, чтобы справиться со стрессом.

Насморк также может возникнуть из-за гастроэзофагеального рефлюкса, когда содержимое желудка забрасывается вместе с желудочным соком в пищевод и раздражает слизистую вплоть до задней стенки глотки, до гортани и носа. Этот недуг может проявляться в виде изжоги, а также провоцировать развитие ринита.

Кроме того, к насморку может привести нарушение гормонального фона. Довольно часто бывают случаи ринита беременных. Но также он может возникать на фоне гипофункции щитовидной железы.

Причиной ринита также может быть прием некоторых лекарств, в том числе препаратов для снижения артериального давления, оральных контрацептивов и обезболивающих. Если заметна четкая связь между приемом лекарств и насморком, то рекомендуется сменить препарат на альтернативный.

Насморк может возникать и при нестандартном течении коронавируса. В этом случае ринит будет единственным симптомом болезни.

«Насморк может быть и на фоне искривления носовой перегородки. Когда она прямая, то воздух спокойно проходит сквозь полость носа и никаких особых препятствий нет. Но если перегородка по какой-то причине искривлена, то полость резко сужена и воздуху уже тяжело пройти. Человек чувствует затруднение носового дыхания», — рассказала отоларинголог.

Чтобы определить, действительно ли перегородка искривлена, следует обратиться к лор-врачу. Данную проблему, при необходимости, можно исправить хирургическим путем, отметила врач.

Последней причиной Шараева назвала воспаления в области носа, в том числе полипы. Это специфические разрастания слизистой оболочки, которые заполняют пазухи и полость носа, затрудняют дыхание, что приводит к появлению большого количества слизи.

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