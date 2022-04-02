Премьер Польши признал неэффективность санкций против РФ

Премьер-министр Польши считает, что Европе нужно ввести больше "реальных санкций". Фото: Pixabay

Премьер-министр Польши считает, что Европе нужно ввести больше "реальных санкций". Фото: Pixabay

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о бессмысленности западных санкций против России.

По словам главы польского правительства, на неэффективность санкций Запада указывает курс рубля, который стабилизировался и вернулся к значениям, которые были перед началом специальной операции на Украине.

«Это означает, что наши действия не принесли желаемого европейскими лидерами эффекта», — цитирует Моравецкого ТАСС.

Премьер-министр также считает, что Европе нужно ввести больше «реальных санкций», которые принесли бы новые европейские средства. Он объяснил, что речь идет о конфискации «сотен миллиардов долларов», которые «ждут в европейских банках, в Центральном банке, у олигархов».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что западу грозит раскол при усилении санкций против России.