Handelsblatt: Западу грозит раскол при усилении санкций против России

Журналист подчеркнул, что связи с Россией особенно важны для европейских стран. Фото: unsplash

Журналист подчеркнул, что связи с Россией особенно важны для европейских стран. Фото: unsplash

Усиление санкций против России станет проверкой на прочность для стран Запада и может расколоть их единство.

Как пишет немецкая газета Handelsblatt, последствиями ужесточения санкционного давления на Россию для западных стран могут стать подорожание энергии и продуктов питания, потеря рабочих мест и прибытие миллионов беженцев.

По мнению автора статьи Торстена Рике, в прошлом антироссийские санкции не приносили должный эффект, поскольку были слишком слабыми.

«Теперь санкции против России могут стать жестче, как и негативные последствия для нас», — говорится в публикации.

Журналист подчеркнул, что Россия, в отличие от Ирана, Венесуэлы и Северной Кореи, имеет более сильное влияние в мировой экономике, и связи с ней особенно важны для европейских стран.

«Раскол мировой экономики на враждебные блоки ударит по этим странам еще сильнее», — считает Рике.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик считает, что американские санкции уничтожают роль доллара в мировой экономике.