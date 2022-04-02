В Японии раскрыли главный продукт, продлевающий жизнь человека

В Японии раскрыли главный продукт, продлевающий жизнь человека
Мясо является источником аминокислоты триптофан, отвечающей за выработку "гормона счастья". Фото: pixabay

Высокая продолжительность жизни в Японии отчасти связана с регулярным употреблением мяса, считает психиатр Хидэки Вада.

При употреблении мяса у человека начинает вырабатываться серотонин, что хорошо сказывается на его настроении, рассказал психиатр. Об этом пишет «ИноСМИ».

Врач опровергнул утверждение о пользе вегетарианской диеты для людей в преклонном возрасте и заявил, что у каждого пятого жителя Японии наблюдается недостаток белка. Мясо же является источником аминокислоты триптофан, отвечающей за выработку «гормона счастья».

Кроме того, отсутствие мяса в ежедневном рационе приводит к сильному снижению уровню холестерина, из-за чего появляется нехватка тестостерона, который отвечает за мотивацию и концентрацию внимания. Также тестостерон отвечает за доставку серотонина в мозг.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что кардиолог назвала простые способы остановить приступ аритмии.

долгожители мясо питание японцы


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Смольном заявили о стабилизации цен на продукты в Петербурге
Правительство РФ направит 21,5 млрд рублей на поддержку IT-отрасли
Глава «Росатома» допустил возможность перехода к расчетам в рублях
В Японии раскрыли главный продукт, продлевающий жизнь человека
Дворцовый мост 2 апреля подсветят цветами флагов России и Белоруссии
Премьер Польши признал неэффективность санкций против РФ
Беглов подписал акты о субсидиях на издательскую деятельность в Петербурге
Эксперт рассказала, что будет с ценами на электронику в России