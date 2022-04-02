В Японии раскрыли главный продукт, продлевающий жизнь человека

Высокая продолжительность жизни в Японии отчасти связана с регулярным употреблением мяса, считает психиатр Хидэки Вада.

При употреблении мяса у человека начинает вырабатываться серотонин, что хорошо сказывается на его настроении, рассказал психиатр. Об этом пишет «ИноСМИ».

Врач опровергнул утверждение о пользе вегетарианской диеты для людей в преклонном возрасте и заявил, что у каждого пятого жителя Японии наблюдается недостаток белка. Мясо же является источником аминокислоты триптофан, отвечающей за выработку «гормона счастья».

Кроме того, отсутствие мяса в ежедневном рационе приводит к сильному снижению уровню холестерина, из-за чего появляется нехватка тестостерона, который отвечает за мотивацию и концентрацию внимания. Также тестостерон отвечает за доставку серотонина в мозг.

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