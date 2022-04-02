Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина уходит с должности

Гендиректор &#171;Яндекса&#187; Елена Бунина уходит с должности
Елена Бунина покидает пост гендиректора "Яндекса". Фото: скриншот видео "Яндекс"/YouTube

Генеральный директор компании «Яндекс» в России Елена Бунина покидает свою должность.

Елена Бунина уходит с поста гендиректора ООО «Яндекс», сообщили в пресс-службе компании. Исполняющим обязанности гендиректора «Яндекса» назначили Артема Савинского.

«Про дальнейшие изменения мы расскажем позже», — цитирует сообщение РИА Новости.

15 марта в «Яндексе» сообщали, что Елену Бунину на посту гендиректора сменит Тигран Худаверян. В этот же день топ-менеджер попал в санкционные списки, в связи с чем Бунина осталась на должности директора.

Елена Бунина работала генеральным директором российского «Яндекса» с 1 декабря 2017 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Яндекс» рассказал, почему продает «Дзен», и что дальше будет с проектом.

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