МЧС: в Ленобласти ожидаются туман и сильная метель с 3 по 5 апреля

МЧС: в Ленобласти ожидаются туман и сильная метель с 3 по 5 апреля
В Ленобласти ожидается туман. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Областное управление МЧС предупредило местных жителей о неблагоприятной погоде, которая ожидается с 3 по 5 апреля.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», погода в Ленобласти начнет портиться с воскресенья, 3 апреля. Местами будет туман, небольшой и мокрый снег.

В понедельник в 47 регионе будет тот же мокрый снег, который будет сменяться на дождь.

Во вторник осадки в виде снега и мокрого снега сохранятся, местами они будут сильными. В отдельных районах возможна метель, налипание мокрого снега. Ветер усилится до 16 метров в секунду.

Все три дня на дорогах Ленобласти будет гололедица.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в субботу в Петербурге будет до 4 градусов тепла.

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МЧС: в Ленобласти ожидаются туман и сильная метель с 3 по 5 апреля
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